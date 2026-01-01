RammProject
18+
Продолжительность 239 минут
О концерте

Эпический трибют от RammProject в рок-баре «Треугольник»

25 августа на сцене рок-бара «Треугольник» в Сочи состоится незабываемое шоу от RammProject — трибьют-группы, посвященной легендарным Rammstein. Это событие подарит зрителям атмосферу настоящего зрелища, где мурашки будут бежать по коже.

В программе вечера — полные исполнения самых любимых хитов под аккомпанемент талантливых музыкантов и захватывающий арсенал огня и пиротехники. Эти элементы создадут уникальную атмосферу, сравнимую с концертом оригинальной группы.

Комфорт и гастрономические изыски

Комфортный зал «Треугольника» оснащён качественным звуком и современным светом, что гарантирует отличное восприятие каждого номера. Гости могут забронировать столик и насладиться широким ассортиментом напитков и закусок, приготовленных без консервантов. Мастерство барменов и DJ-сеты обеспечат яркое завершение вечера.

Не упусти возможность!

Не совершай ошибку — бронируй стол заранее, чтобы стать частью этого яркого события, которое поднимет настроение и подарит незабываемые эмоции! После концерта гостей ждёт Rockoteka от диджея бара, где можно продолжить вечер в отличной компании.

Июль
4 июля суббота
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 1200 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге
