RammProject
Киноафиша RammProject

RammProject

18+
Возраст 18+

О концерте

Трибьют-шоу в стиле Rammstein

Трибьют-шоу — это уникальная возможность услышать легендарные хиты Rammstein в исполнении талантливых музыкантов. На этих мероприятиях оригинальные группы не присутствуют, но их музыка звучит как никогда близко к оригиналу.

Наши исполнители воссоздают идентичное звучание, прорабатывая каждую деталь. Эти шоу наполнены масштабными спецэффектами, которые погружают зрителей в атмосферу настоящего концерта Rammstein. Каждый момент был cuidadosamente создан, чтобы вы могли ощутить всю мощь и энергетику оригинального выступления.

Зрителей ждут невероятные шоу с выразительной харизмой и артистизмом. Мы взрываем танцпол, создавая незабываемые впечатления и искренние улыбки. Приходите и зарядитесь энергией, способной противостоять серым будням!

Купить билет на концерт RammProject

Апрель
5 апреля воскресенье
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6

Фотографии

RammProject RammProject RammProject RammProject RammProject RammProject RammProject

