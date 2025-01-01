Трибьют-шоу RAMMSTEIN в рок-баре ТРЕУГОЛЬНИК

Официальный поставщик серого импорта RAMMSTEIN в России, рок-бар ТРЕУГОЛЬНИК, приглашает вас на незабываемое трибьют-шоу от RammProject! Приготовьтесь «вытрясти» все накопившиеся калории и погрузиться в атмосферу настоящего рок-концерта.

Феерическое шоу с любимыми хитами

На сцене ТРЕУГОЛЬНИК вы сможете насладиться полным сетом любимых песен RAMMSTEIN, а также произведениями сольного проекта Тилля Линдеманна. Музыка, которая заставит вас орать в унисон с исполнителями, создаст атмосферу, от которой мурашки побегут по коже.

Яркие спецэффекты и незабываемая атмосфера

В программе предусмотрены нешуточные «индийские свечи», которые будут использоваться в лучших традициях RAMMSTEIN. Это шоу обещает стать настоящим огненным праздником!

Не упустите возможность!

Не совершайте ошибку — бронируйте стол заранее, чтобы не пропустить это ярчайшее явление в Сочи! Мастерство барменов рок-бара ТРЕУГОЛЬНИК, а также зажигательная Rockoteka от нашего DJ и обслуживание официантов создадут идеальные условия для вашего отдыха и удовольствия от концерта.

Приходите и окунитесь в мир настоящего рока!