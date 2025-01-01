Официальный поставщик серого импорта RAMMSTEIN в России, рок-бар ТРЕУГОЛЬНИК, приглашает вас на незабываемое трибьют-шоу от RammProject! Приготовьтесь «вытрясти» все накопившиеся калории и погрузиться в атмосферу настоящего рок-концерта.
На сцене ТРЕУГОЛЬНИК вы сможете насладиться полным сетом любимых песен RAMMSTEIN, а также произведениями сольного проекта Тилля Линдеманна. Музыка, которая заставит вас орать в унисон с исполнителями, создаст атмосферу, от которой мурашки побегут по коже.
В программе предусмотрены нешуточные «индийские свечи», которые будут использоваться в лучших традициях RAMMSTEIN. Это шоу обещает стать настоящим огненным праздником!
Не совершайте ошибку — бронируйте стол заранее, чтобы не пропустить это ярчайшее явление в Сочи! Мастерство барменов рок-бара ТРЕУГОЛЬНИК, а также зажигательная Rockoteka от нашего DJ и обслуживание официантов создадут идеальные условия для вашего отдыха и удовольствия от концерта.
Приходите и окунитесь в мир настоящего рока!