Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
RammProject
Киноафиша RammProject

RammProject

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют-шоу RAMMSTEIN в рок-баре ТРЕУГОЛЬНИК

Официальный поставщик серого импорта RAMMSTEIN в России, рок-бар ТРЕУГОЛЬНИК, приглашает вас на незабываемое трибьют-шоу от RammProject! Приготовьтесь «вытрясти» все накопившиеся калории и погрузиться в атмосферу настоящего рок-концерта.

Феерическое шоу с любимыми хитами

На сцене ТРЕУГОЛЬНИК вы сможете насладиться полным сетом любимых песен RAMMSTEIN, а также произведениями сольного проекта Тилля Линдеманна. Музыка, которая заставит вас орать в унисон с исполнителями, создаст атмосферу, от которой мурашки побегут по коже.

Яркие спецэффекты и незабываемая атмосфера

В программе предусмотрены нешуточные «индийские свечи», которые будут использоваться в лучших традициях RAMMSTEIN. Это шоу обещает стать настоящим огненным праздником!

Не упустите возможность!

Не совершайте ошибку — бронируйте стол заранее, чтобы не пропустить это ярчайшее явление в Сочи! Мастерство барменов рок-бара ТРЕУГОЛЬНИК, а также зажигательная Rockoteka от нашего DJ и обслуживание официантов создадут идеальные условия для вашего отдыха и удовольствия от концерта.

Приходите и окунитесь в мир настоящего рока!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 3 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
16 октября в 19:00 Летний театр
от 2900 ₽
Фактор 2. Все хиты за 25 лет
18+
Поп
Фактор 2. Все хиты за 25 лет
17 августа в 19:30 Лазаревский центр национальных культур
от 1600 ₽
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
7 августа в 21:00 Федина дача
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше