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RammProject
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RammProject

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

RammProject в KULTURA Concert Hall

5 сентября группа RAMMproJect вернется в Волгоград с обновленной программой, посвященной легендарной группе Rammstein. Подготовьтесь к незабываемому вечеру с живым звуком, мощным шоу и неповторимым голосом Тилля.

Не упустите шанс!

Покупая билеты заранее, вы сможете избежать подорожания и занять лучшие места. Начало мероприятия запланировано на 22:00, но двери откроются раньше для сбора гостей.

Услуги на площадке

На территории KULTURA Concert Hall работает бар и кухня, предлагая разнообразные блюда и напитки. Обратите внимание, что в связи с ожидаемым большим потоком гостей, рекомендуется сделать предзаказ, если вы приобрели место за столом. Ожидание может составить до 1 часа.

Не пропустите это невероятное шоу и зарядитесь энергией на долгие дни вперед!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 5 сентября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 900 ₽

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