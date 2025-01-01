RammProject в KULTURA Concert Hall

5 сентября группа RAMMproJect вернется в Волгоград с обновленной программой, посвященной легендарной группе Rammstein. Подготовьтесь к незабываемому вечеру с живым звуком, мощным шоу и неповторимым голосом Тилля.

Не упустите шанс!

Покупая билеты заранее, вы сможете избежать подорожания и занять лучшие места. Начало мероприятия запланировано на 22:00, но двери откроются раньше для сбора гостей.

Услуги на площадке

На территории KULTURA Concert Hall работает бар и кухня, предлагая разнообразные блюда и напитки. Обратите внимание, что в связи с ожидаемым большим потоком гостей, рекомендуется сделать предзаказ, если вы приобрели место за столом. Ожидание может составить до 1 часа.

Не пропустите это невероятное шоу и зарядитесь энергией на долгие дни вперед!