Rammlieb - Rammstein tribute
Билеты от 1500₽
Киноафиша Rammlieb - Rammstein tribute

Rammlieb - Rammstein tribute

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Рок-шоу, которое нельзя пропустить: RAMMLIEBE tribute

Приглашаем вас на выступление трибьют-проекта RAMMLIEBE, которое состоится в баре «Stereo People» на ул. Новослободская. Этот концерт – новый, яркий взгляд на культовую группу RAMMSTEIN, который подарит зрителям незабываемые эмоции и мощный рок-звук.

Настоящая атмосфера рок-концерта

Музыканты Rammlieb перенесут вас в мир настоящего рок-шоу с точным звучанием и мастерством исполнения. С первых секунд их выступления вы ощутите драйв и энергию, которые заставят сердце биться быстрее. Этот концерт станет идеальным выбором как для преданных поклонников RAMMSTEIN, так и для всех, кто ценит качественный рок.

Забудьте о скуке

Впечатляющие сценические образы и динамичное шоу создадут атмосферу, которая не даст вам скучать. Приготовьтесь к зрелищу, где каждая нота и каждый жест исполнителей будут пронизаны аутентичностью и насыщенными эмоциями.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Rammlieb - Rammstein tribute

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1500 ₽

