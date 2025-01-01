Ramm’band. Rammstein tribute show

Хэллоуин с Ramm’band

31 октября в MT Music Bar состоится осенний Хэллоуин-концерт группы Ramm’band. Это московский трибьют-проект международного уровня, который исполняет треки культовых немцев Rammstein, а также хитовые композиции нашего земляка из проекта Lindemann.

Ramm’band приобрела популярность благодаря своим зажигательным выступлениям и вниманию к деталям, увидевшим свет на сценах множества городов. В 2019 году группа стала хэдлайнером на фестивале трибьютов в Германии, а в 2023-м году их гастроли дошли до самого Кремля.

Что ожидать от концерта?

На концерте вас ждут как хиты, так и эксклюзивные песни из репертуара Rammstein и Lindemann. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу их музыкального мира и насладиться качественным живым исполнением.

Не упустите шанс провести ночь с энергией и драйвом, наполняющим каждую песню! Wir halten zusammen, друзья!