Ramm’band. Rammstein tribute show
Билеты от 1500₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Хэллоуин с Ramm’band

31 октября в MT Music Bar состоится осенний Хэллоуин-концерт группы Ramm’band. Это московский трибьют-проект международного уровня, который исполняет треки культовых немцев Rammstein, а также хитовые композиции нашего земляка из проекта Lindemann.

Ramm’band приобрела популярность благодаря своим зажигательным выступлениям и вниманию к деталям, увидевшим свет на сценах множества городов. В 2019 году группа стала хэдлайнером на фестивале трибьютов в Германии, а в 2023-м году их гастроли дошли до самого Кремля.

Что ожидать от концерта?

На концерте вас ждут как хиты, так и эксклюзивные песни из репертуара Rammstein и Lindemann. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу их музыкального мира и насладиться качественным живым исполнением.

Не упустите шанс провести ночь с энергией и драйвом, наполняющим каждую песню! Wir halten zusammen, друзья!

Октябрь
31 октября пятница
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 1500 ₽

