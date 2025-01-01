Ramil’: Звезда российской сцены готовит новый тур

Ramil’ — один из ключевых артистов российской музыкальной сцены двадцатых годов. Его карьера началась с провокационного «пацанского» рэпа, который быстро завоевал популярность. Позднее он начал создавать более глубокие и чувствительные песни для широкой аудитории, такие как «Хочешь со мной».

В 2020 году артист выпустил сингл «Сияй», который стал настоящим хитом, собрав миллионы прослушиваний на стриминг-площадках. Эта песня на несколько лет стала визитной карточкой Ramil’.

Эволюция концертов

С развитием карьеры Ramil’ также значительно изменил формат своих концертов. Если пять лет назад его выступления представляли собой стандартный рэп-концерт с диджеем, то сегодня это масштабные шоу в многотысячных залах. Они наполнены мощной энергетикой и поддержкой живого бенда, что делает каждое выступление незабываемым.

Будущее: новый тур и музыкальные сюрпризы

В 2025-2026 годах Ramil’ запланировал новый большой тур, который обещает быть ярким и насыщенным. Артист также готовит множество музыкальных сюрпризов для своих поклонников, которые не оставят равнодушными любителей его творчества.

Следите за анонсами и не пропустите возможность увидеть Ramil’ на сцене в новом свете!