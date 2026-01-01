Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт Ramil' в Москве: Новая волна поп-музыки

29 марта в клубе TAU состоится уникальное шоу Ramil'. Этот молодой артист уже успел завоевать сердца поклонников благодаря своему смелому and резкому стилю в поп-музыке, представляющему новую волну российской музыкальной сцены. В программе концерта — все любимые хиты, а также песни из его последнего альбома.

Форма входа и зоны для зрителей

Для всех зрителей предусмотрены различные зоны, каждая из которых предлагает свои привилегии:

  • Фан-зона: Входной билет на концерт с возможностью находиться в зоне, ближайшей к сцене.
  • Танцевальный партер: Общая зона для танцев с доступом к концерту.
  • Комфортные VIP-зоны: Отдельный вход, гардероб, бары и туалеты, а также индивидуальное обслуживание официантом.
  • SUPER VIP/Apex: Диваны с лучшим прямым видом на сцену.
  • VIP left/VIP right/Nexus: Боковые диваны с оптимальным видом на сцену.
  • Столы/Core Ложи/Zenith: Пространства повышенной комфортности.
  • VIP/Oasis: Барные стулья на третьем уровне с шикарным видом на сцену.
  • VIP-входной: Привилегии VIP без закрепленного сидячего места.

Не упустите шанс стать частью масштабного шоу Ramil', полного энергии и музыкальных эмоций. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт Ramil'

Март
29 марта воскресенье
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2400 ₽

