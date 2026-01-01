Концерт Ramil' в Москве: Новая волна поп-музыки

29 марта в клубе TAU состоится уникальное шоу Ramil'. Этот молодой артист уже успел завоевать сердца поклонников благодаря своему смелому and резкому стилю в поп-музыке, представляющему новую волну российской музыкальной сцены. В программе концерта — все любимые хиты, а также песни из его последнего альбома.

Форма входа и зоны для зрителей

Для всех зрителей предусмотрены различные зоны, каждая из которых предлагает свои привилегии:

Фан-зона: Входной билет на концерт с возможностью находиться в зоне, ближайшей к сцене.

Входной билет на концерт с возможностью находиться в зоне, ближайшей к сцене. Танцевальный партер: Общая зона для танцев с доступом к концерту.

Общая зона для танцев с доступом к концерту. Комфортные VIP-зоны: Отдельный вход, гардероб, бары и туалеты, а также индивидуальное обслуживание официантом.

Отдельный вход, гардероб, бары и туалеты, а также индивидуальное обслуживание официантом. SUPER VIP/Apex: Диваны с лучшим прямым видом на сцену.

Диваны с лучшим прямым видом на сцену. VIP left/VIP right/Nexus: Боковые диваны с оптимальным видом на сцену.

Боковые диваны с оптимальным видом на сцену. Столы/Core Ложи/Zenith: Пространства повышенной комфортности.

Пространства повышенной комфортности. VIP/Oasis: Барные стулья на третьем уровне с шикарным видом на сцену.

Барные стулья на третьем уровне с шикарным видом на сцену. VIP-входной: Привилегии VIP без закрепленного сидячего места.

Не упустите шанс стать частью масштабного шоу Ramil', полного энергии и музыкальных эмоций. Увидимся на концерте!