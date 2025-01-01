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Ramil'. Summer Sound x билайн
Билеты от 2300₽
Киноафиша Ramil'. Summer Sound x билайн

Ramil'. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Ramil’ на Summer Sound x Билайн 2025

Приготовьтесь к захватывающему музыкальному событию! 24 июля в 19:30 на Дизайн заводе в Москве пройдет большой концерт Ramil’ в рамках Summer Sound x Билайн 2025.

Музыка, полная эмоций

Ramil’ — это артист, который известен своим смелым и откровенным подходом к творчеству. На концерте он исполнит свои лучшие песни о любви и жизни. Каждая мелодия, созданная им, пропитана глубокими чувствами и искренностью. Песни Ramil’ способны исцелить душу и подарить надежду.

Что ожидать от концерта Ramil’

Вы сможете насладиться не только знакомыми хитами, но и новыми композициями, которые артист приготовил для своих поклонников. Это будет вечер, наполненный энергией, эмоциями и, конечно же, уникальной атмосферой.

Не пропустите!

Лето — это время для ярких впечатлений и незабываемых событий. Присоединяйтесь к Ramil’ на Summer Sound 2025 и погружайтесь в мир музыки, который дарит радость и вдохновение. Увидимся этим летом!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 2300 ₽

Фотографии

Ramil'. Summer Sound x билайн

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