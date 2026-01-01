Историческая лекция о монархии Габсбургов

В Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук пройдет лекция историка-публициста Рамазана Урусова. Эта лекция освещает важную и порой незаслуженно игнорируемую тему - монархию Габсбургов, составлявшую одну из крупнейших держав Европы в XIX - начале XX века.

Австрия для многих остаётся страной с фрагментарным восприятием: венский бал, Моцарт, Штраус, Цвейг, а также горнолыжные курорты. Однако Габсбургская империя играла ключевую роль в мировой истории, и её вклад невозможно переоценить. Лекция станет настоящим экскурсом в историческую ретроспективу, уделяющим внимание важнейшим решениям, принимавшимся на берегах Дуная.

Кто ведет лекцию?

Рамазан Урусов - известный историк-публицист и автор научно-популярного проекта «Вавилон на Дунае». Его работы всегда привлекают внимание искушенных зрителей, и вы сможете задать вопросы, которые вас интересуют.