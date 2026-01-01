Оповещения от Киноафиши
Рамазан Урусов. Австро-Венгрия: Вавилон на Дунае или дом, расколотый надвое?
Билеты от 1400₽
6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О выставке

Историческая лекция о монархии Габсбургов

В Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук пройдет лекция историка-публициста Рамазана Урусова. Эта лекция освещает важную и порой незаслуженно игнорируемую тему - монархию Габсбургов, составлявшую одну из крупнейших держав Европы в XIX - начале XX века.

Австрия для многих остаётся страной с фрагментарным восприятием: венский бал, Моцарт, Штраус, Цвейг, а также горнолыжные курорты. Однако Габсбургская империя играла ключевую роль в мировой истории, и её вклад невозможно переоценить. Лекция станет настоящим экскурсом в историческую ретроспективу, уделяющим внимание важнейшим решениям, принимавшимся на берегах Дуная.

Кто ведет лекцию?

Рамазан Урусов - известный историк-публицист и автор научно-популярного проекта «Вавилон на Дунае». Его работы всегда привлекают внимание искушенных зрителей, и вы сможете задать вопросы, которые вас интересуют.

Март
28 марта суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

