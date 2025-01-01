Меню
RAM
Киноафиша RAM

RAM

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома

Ноябрь
19 ноября среда
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1200 ₽
20 ноября четверг
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1200 ₽
21 ноября пятница
19:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова. Рождественские встречи
6+
Фолк
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова. Рождественские встречи
7 января в 18:00 ДК «Ростсельмаш»
от 600 ₽
Xolidayboy
16+
Поп Рок
Xolidayboy
22 декабря в 20:00 КСК «Экспресс»
от 2500 ₽
Папин Олимпос
16+
Инди
Папин Олимпос
12 октября в 19:00 Мёд
от 1600 ₽
