О концерте/спектакле
Киноафиша
RAM
RAM
16+
хип-хоп
Возраст
16+
О концерте/спектакле
Презентация нового альбома
Развернуть
Купить билет на концерт RAM
Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
19 ноября
среда
20:00
Подземка
Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
Купить билеты
от 1200 ₽
20 ноября
четверг
19:00
Sgt. Peppers Bar
Краснодар, Чапаева, 94
Купить билеты
от 1200 ₽
21 ноября
пятница
19:00
Клуб 12
Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
Купить билеты
от 1200 ₽
В ближайшие дни
6+
Фолк
Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова. Рождественские встречи
7 января в 18:00
ДК «Ростсельмаш»
от 600 ₽
16+
Поп
Рок
Xolidayboy
22 декабря в 20:00
КСК «Экспресс»
от 2500 ₽
16+
Инди
Папин Олимпос
12 октября в 19:00
Мёд
от 1600 ₽
