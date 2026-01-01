RAM (Грязный Рамирес)

Грязный Рамирес на рэп-сцене

RAM, также известный как Грязный Рамирес, возвращается на сцену, чтобы порадовать зрителей своим уникальным стилем и неподражаемой подачей. Этот монстр рэп-сцены и один из самых техничных баттл-MC России готов представить новое шоу, наполненное жёсткими ритмами и необычными текстами.

Энергия и новые хиты

На концерте зрителей ждёт целая палитра эмоций: жирные инструменталы, живой звук и мощная энергия, которые заставят сердце биться чаще. RAM исполнит свои знаменитые хиты, такие как «Пот», «Технокамикадзе» и «Затмение», а также презентует новый материал, который не оставит равнодушными поклонников.

Неповторимое шоу

Каждое выступление Грязного Рамиреса — это настоящее зрелище, полное драйва и напряжения. Его агрессивные биты и искромётный флоу способны вывернуть наизнанку сознание даже самых искушённых зрителей. Ожидайте вечер, полного рекордов и незабываемых моментов!