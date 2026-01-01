RAM Грязный Рамирес

Концерт RAM: энергетика метал-музыки в вашем городе

Приглашаем вас на концерт группы RAM, который станет настоящим событием для любителей метал-музыки. Зрители смогут насладиться динамичными и яркими выступлениями исполнителей, которые заряжают аудиторию своей энергией.

Условия входа на мероприятие

Для посещения концерта необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Перечень допустимых документов выглядит следующим образом: паспорт, водительские права и другие удостоверения личности, указанные в Федеральном законе от 28.04.2023 N 138-ФЗ.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру

Концерт RAM обещает быть насыщенным и запоминающимся. Ожидайте мощные риффы, насыщенный звук и атмосферу настоящего рок-фестиваля. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!