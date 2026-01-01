Оповещения от Киноафиши
RAM Грязный Рамирес
Киноафиша RAM Грязный Рамирес

RAM Грязный Рамирес

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт RAM: энергетика метал-музыки в вашем городе

Приглашаем вас на концерт группы RAM, который станет настоящим событием для любителей метал-музыки. Зрители смогут насладиться динамичными и яркими выступлениями исполнителей, которые заряжают аудиторию своей энергией.

Условия входа на мероприятие

Для посещения концерта необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Перечень допустимых документов выглядит следующим образом: паспорт, водительские права и другие удостоверения личности, указанные в Федеральном законе от 28.04.2023 N 138-ФЗ.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру

Концерт RAM обещает быть насыщенным и запоминающимся. Ожидайте мощные риффы, насыщенный звук и атмосферу настоящего рок-фестиваля. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт RAM Грязный Рамирес

В других городах
Март
Апрель
1 марта воскресенье
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
13 марта пятница
18:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 2400 ₽
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 2500 ₽
14 марта суббота
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2500 ₽
20 марта пятница
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2500 ₽
21 марта суббота
20:00
Метро Пушкинская Club Казань, Пушкина, 29а, ТЦ Coliseum
от 2500 ₽
20:00
Bash Казань, Пушкина, 29а
от 2400 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19

