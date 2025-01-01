Спектакль Ракурсы 2

Второй вечер современного танца от Балета Москва в Новой опере им. Колобова

Спектакль пройдет на сцене Новой Оперы, где зрители смогут стать полноправными участниками уникального театрального события. Балет Москва представляет второй вечер современного танца в рамках проекта «Балет Москва. Ракурсы».

О проекте

В этом проекте танцовщики и педагоги труппы пробуют себя в роли постановщиков. Вдохновленные новыми танцевальными техниками и стилями, артисты открывают новые грани современного танца. Более опытные хореографы традиционно поддерживают начинающих коллег, создавая тем самым атмосферу сотрудничества и обмена опытом.

Для зрителей

Зрители становятся свидетелями появления и расцвета будущих звезд, а значит, участвуют в творческом процессе. Это уникальная возможность увидеть, как развиваются новые таланты на сцене, и окунуться в мир современного искусства.

Отзывы критиков

На взгляд обозревателя Татьяны Кузнецовой из «Коммерсантъ», работы дебютантов выглядят весьма перспективно. «Если не знать биографии авторов показанных номеров, трудно догадаться, кто из них новичок, а кто фигурировал в номинантах “Золотой Маски”», — отмечает она. Цели, которые ставят перед собой начинающие хореографы, кажутся более внятными, а воплощение — убедительным.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера современного танца, который обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра!