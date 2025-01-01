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Ракурсы 2
Билеты от 2000₽
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Спектакль Ракурсы 2

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Второй вечер современного танца от Балета Москва в Новой опере им. Колобова

Спектакль пройдет на сцене Новой Оперы, где зрители смогут стать полноправными участниками уникального театрального события. Балет Москва представляет второй вечер современного танца в рамках проекта «Балет Москва. Ракурсы».

О проекте

В этом проекте танцовщики и педагоги труппы пробуют себя в роли постановщиков. Вдохновленные новыми танцевальными техниками и стилями, артисты открывают новые грани современного танца. Более опытные хореографы традиционно поддерживают начинающих коллег, создавая тем самым атмосферу сотрудничества и обмена опытом.

Для зрителей

Зрители становятся свидетелями появления и расцвета будущих звезд, а значит, участвуют в творческом процессе. Это уникальная возможность увидеть, как развиваются новые таланты на сцене, и окунуться в мир современного искусства.

Отзывы критиков

На взгляд обозревателя Татьяны Кузнецовой из «Коммерсантъ», работы дебютантов выглядят весьма перспективно. «Если не знать биографии авторов показанных номеров, трудно догадаться, кто из них новичок, а кто фигурировал в номинантах “Золотой Маски”», — отмечает она. Цели, которые ставят перед собой начинающие хореографы, кажутся более внятными, а воплощение — убедительным.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера современного танца, который обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
5 мая
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽

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