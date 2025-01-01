Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ракеты
Киноафиша Ракеты

Ракеты

18+
Возраст 18+

О концерте

Ракеты в ритме рок-н-ролла

Мощный гитарный саунд, блюз и рок-н-ролл - все это можно услышать в репертуаре группы «Ракеты». Здесь собраны практически все хиты золотого века современной рок-музыки, что не может не радовать преданных поклонников этих жанров.

Легендарные хиты

На концертах «Ракет» вы сможете насладиться незабываемыми произведениями таких легенд, как The Beatles, Eagles, Creedence Clearwater Revival, Elvis Presley, Aerosmith, Pink Floyd и Shocking Blue. Эти шедевры уже давно стали частью музыкальной культуры и способны увлечь как молодых слушателей, так и поклонников старой школы.

Всё о роке и блюзе

Концерты «Ракет» - это не просто выступления; это настоящие музыкальные путешествия. Группа с легкостью совмещает классические риффы и современные интерпретации, даря всем зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Приглашаем на концерт, который станет настоящим праздником для любителей рок-музыки и блюза!

Купить билет на концерт Ракеты

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
20:00
Волковская пивоварня Новосибирск, пл. Карла Маркса, 7, МФК «Сан-сити», 1 этаж
от 300 ₽

В ближайшие дни

9 район
16+
Рок
9 район
26 февраля в 20:00 Бродячая собака
от 2000 ₽
Оркестр «Модерн». Ханс Циммер OST
6+
Неоклассика
Оркестр «Модерн». Ханс Циммер OST
13 января в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1700 ₽
Честный
18+
Хип-хоп
Честный
20 декабря в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше