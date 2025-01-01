Ракеты в ритме рок-н-ролла

Мощный гитарный саунд, блюз и рок-н-ролл - все это можно услышать в репертуаре группы «Ракеты». Здесь собраны практически все хиты золотого века современной рок-музыки, что не может не радовать преданных поклонников этих жанров.

Легендарные хиты

На концертах «Ракет» вы сможете насладиться незабываемыми произведениями таких легенд, как The Beatles, Eagles, Creedence Clearwater Revival, Elvis Presley, Aerosmith, Pink Floyd и Shocking Blue. Эти шедевры уже давно стали частью музыкальной культуры и способны увлечь как молодых слушателей, так и поклонников старой школы.

Всё о роке и блюзе

Концерты «Ракет» - это не просто выступления; это настоящие музыкальные путешествия. Группа с легкостью совмещает классические риффы и современные интерпретации, даря всем зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Приглашаем на концерт, который станет настоящим праздником для любителей рок-музыки и блюза!