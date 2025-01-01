Меню
16+
Возраст 16+

О концерте

Презентация нового альбома группы Raindigo

В Санкт-Петербурге в клубе «Рассвет» состоится концерт группы Raindigo. Эти артисты стали значимой фигурой в мире готического рока, их музыка заряжена энергией и свежими идеями.

Новый альбом 666L

На этом концерте будет представлена новая работа коллектива — альбом 666L. Его релиз оброс непривычным ореолом темной романтики и ожиданиями любителей жанра. Каждый трек в этом альбоме обещает быть уникальным и запоминающимся, углубляясь в тематики, характерные для готического рока.

Для кого это событие?

Концерт Raindigo привлечет не только поклонников готического рока, но и всех, кто ценит энергичные и эмоциональные выступления. Уникальный стиль группы, сочетание мощных мелодий и глубоких текстов, не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в клубе «Рассвет» и насладиться атмосферой, созданной высококачественной музыкой и живым исполнением.

Сентябрь
24 сентября четверг
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1400 ₽

