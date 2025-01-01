Рахматилла Шовкатов и Денис Губнелов

Настоящий юмор в Флэш баре: Стендап-шоу с Рахматиллой Шовкатовым и Денисом Губнеловым

Приглашаем вас на вечеринку смеха в Флэш баре, где два великолепных комика подарят зрителям незабываемые эмоции! 24 октября вас ждет стендап-шоу с участием Рахматиллы Шовкатова и Дениса Губнелова.

Рахматилла Шовкатов: Смех о жизни иностранца

Рахматилла Шовкатов — самый смешной стендап-комик из Узбекистана, который в своих монологах humorously обсуждает трудности жизни иностранца в России. Эта тематика особенно близка ему, так как он женат на русской. Рахматилла также является резидентом ростовского творческого объединения Flash Stand Up, где регулярно выступает и радует зрителей.

Денис Губнелов: Интимные зарисовки о взрослении

Денис Губнелов — молодой комик, который шутит о своей жизни и переходе во взрослую жизнь. Он также резидент Flash Stand Up, а также участник Премьер-лиги КВН 2025 в команде «Дон Террикон» и финалист Всероссийской лиги юмора от Триколор ТВ.

Флэш бар: не только для любителей стендапа

Флэш бар — это уникальное место, открытое ростовской командой КВН Флэш-Рояль, чемпионами 2023 года. Здесь не только можно насладиться вкусными блюдами и напитками, но и получить заряд позитивных эмоций от выступлений комиков из популярных ТВ- и YouTube-проектов. Не упустите шанс насладиться вечером, наполненным смехом и хорошей атмосферой!

Ждем вас 24 октября в Флэш баре на вечер, который подарит множество впечатлений и хорошее настроение!