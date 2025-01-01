Грандиозные шедевры Рахманинова в исполнении Филиппа Копачевского

Второй фортепианный концерт и Вторая симфония Сергея Рахманинова – это яркие примеры русской классической музыки, полные драматизма и величия. Эти произведения прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Филиппа Копачевского и оркестра «Русская филармония» под управлением Павла Сорокина.

Программа концерта

Открывает программу Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Это произведение стало неисчерпаемым источником вдохновения для музыкантов и наслаждения для зрителей. В его музыке заключены сила и мощь человеческого гения, а также красота, которой невозможно пресытиться.

История создания

Композитор посвятил концерт врачу-невропатологу Н.В. Далю, у которого он проходил курс лечения от длительной депрессии, возникшей после неудачи с Первой симфонией. Премьера концерта состоялась в 1901 году в Москве, где солировал сам Рахманинов, а дирижировал А. Зилоти. Успех был ошеломляющим, и с тех пор великий русский концерт начал свое триумфальное шествие по городам России и других стран, неизменно вызывая восхищение у слушателей.

Исполнитель и дирижер

Сольную партию исполнит Филипп Копачевский – лауреат восьми престижных международных конкурсов, включая Х Международный конкурс пианистов имени Ф. Шуберта (Германия) и Международный конкурс в Энсхеде (Нидерланды). Копачевский также является обладателем специального приза XVI международного конкурса имени П.И. Чайковского. Критики отмечают, что его искусство представляет собой органичный «сплав романтической манеры исполнения с аналитическим пониманием музыки».

Вторая симфония

Вторая симфония Рахманинова, завершенная в 1907 году, является одним из высших откровений композитора. Она поражает глубиной замысла и чувством неотделимости личной судьбы от судеб родины. Шедевр прозвучит в интерпретации Павла Сорокина, одного из ведущих дирижеров Большого театра России и многолетнего партнера Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». По мнению критиков, Сорокин «умеет вдохнуть новую жизнь в широко известные произведения и исполняет классику в ее подчеркнуто образцовом варианте».

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