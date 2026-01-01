Оповещения от Киноафиши
Рахманинов. Всенощное бдение
6+
Возраст 6+

О концерте

Всенощное бдение Рахманинова в Капелле Санкт-Петербурга

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга представит одно из самых известных произведений Сергея Рахманинова — «Всенощное бдение» для смешанного хора op. 37. Под руководством дирижёра Николая Курбатова, музыканты покажут зрителям высокий уровень исполнительского мастерства.

Это музыкальное произведение, создававшееся в 1915 году, считается истинным шедевром духовной музыки. Оно проникнуто глубокими эмоциями и отражает славянские музыкальные традиции. Любители классической музыки и поклонники творчества Рахманинова не смогут пропустить это событие.

Приходите насладиться замечательной атмосферой и силой музыки, которая сможет затронуть самые сокровенные струны вашей души.

Апрель
8 апреля среда
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 600 ₽

