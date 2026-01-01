Рахманинов в исполнении Александра Лубянцева в московском Доме музыки

В уникальном концерте, который состоится в ближайшее время, выдающийся российский пианист Александр Лубянцев исполнит целиком знаменитые 24 прелюдии для фортепиано Сергея Рахманинова. Это редкая возможность услышать один из самых великих фортепианных циклов классической музыки в одном вечере.

Психология композиций

Сергей Рахманинов сам говорил: «Единственное, что я стараюсь делать, когда я сочиняю музыку – это заставить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце». Его прелюдии — это настоящая энциклопедия русской жизни. Они наполнены мелодизмом, экспрессией и высоким благородством, отражая красоту и величие русской природы.

Исполнитель

Александр Лубянцев — пианист с уникальной техникой и выразительной интерпретацией, о котором критики пишут как об интереснейшем исполнителе музыки Рахманинова. Лубянцев имеет в своем багаже множество наград, включая бронзу на первом конкурсе Чайковского в 2007 году и специальный приз прессы на втором в 2011 году.

Он также активно участвует в международных музыкальных фестивалях, выступая с известными оркестрами и дирижерами, такими как Владимир Спиваков и Сергей Ролдугин.

Информация о мероприятии

Концерт включает два отделения по 45 минут, в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться мастерством одного из лучших пианистов современности!