Рахманинов в Гербовом зале
6+
О концерте/спектакле

Концерт музыки Рахманинова в Гербовом зале Эрмитажа

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и дирижер: Антон Лубченко

Солист: лауреат международных конкурсов Ярослав Петряник, баритон

Программа концерта

В рамках музыкального вечера прозвучат произведения выдающегося композитора Сергея Рахманинова, который придерживался мнения, что «музыка, прежде всего, должна быть любима; должна идти от сердца и быть обращена к сердцу». В программе:

  • ІІ картина из оперы «Скупой рыцарь» (концертное исполнение)
  • Симфония № 2 ми минор, соч. 27

Опера «Скупой рыцарь»

Одноактная опера «Скупой рыцарь», созданная по одноименной поэме Александра Пушкина, впервые была исполнена в 1906 году в Большом театре под управлением самого Рахманинова. Либретто, написанное композитором, сохранило оригинальный текст поэмы с небольшими сокращениями.

Значительную роль в создании атмосферного звучания и образов персонажей играет оркестр, который проникает в глубокий трагизм произведения. В рамках вечера будет представлен монолог главного героя, восхваляющего свое богатство. Эта эмоциональная сцена является одним из самых ярких моментов оперы, позволяя подробно раскрыть психологический портрет барона Филиппа.

Вокальную партию исполнит талантливый солист Мариинского театра Ярослав Петряник, который посвящает свое искусство высокому мастерству исполнения.

Симфония № 2

Премьера Второй симфонии, одного из шедевров мировой классической музыки, прошла в Мариинском театре в 1908 году под управлением Рахманинова. Это лирико-эпическое полотно, посвященное его учителю Сергею Танееву, было удостоено Глинкинской премии.

Симфония изобилует богатством деталей и зрелой художественной законченностью выражения. Она воплощает основные черты стиля Рахманинова и его преданность высшим идеалам, воспевающим красоту души и силу человеческого духа.

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут

Рекомендуем возраст: 6+

Купить билет на концерт Рахманинов в Гербовом зале

Октябрь
19 октября воскресенье
20:00
Эрмитаж. Гербовый зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 195
от 1800 ₽

Фотографии

Рахманинов в Гербовом зале Рахманинов в Гербовом зале Рахманинов в Гербовом зале Рахманинов в Гербовом зале Рахманинов в Гербовом зале Рахманинов в Гербовом зале

