Рахманинов. Третий концерт и Третья симфония

Вечер музыки Рахманинова: Третий фортепианный концерт и Третья симфония

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, посвященный выдающимся произведениям Сергея Рахманинова: Третьему фортепианному концерту и Третьей симфонии.

Третий фортепианный концерт

Этот концерт, впервые исполненный в 1909 году под управлением В. Дамроша с Нью-Йоркским симфоническим оркестром, стал настоящим шедевром, где солирующее фортепиано занимает главенствующую роль. Сольную партию исполнит Филипп Копачевский, лауреат множества международных конкурсов, включая XVI международный конкурс имени П.И. Чайковского.

Критики отмечают, что стиль Копачевского представляет собой уникальный сплав романтической манеры исполнения и глубокого аналитического понимания музыки. Его «мощная лирическая индивидуальность» особенно ярко проявляется в интерпретации фортепианных концертов Рахманинова.

Третья симфония

Премьера Третьей симфонии состоялась в 1936 году с Филадельфийским оркестром под руководством Л. Стоковского. Это произведение, пронизанное страстной любовью к родной земле, в своё время не нашло отклика у американской публики, но со временем получило признание.

В этот вечер симфония прозвучит в интерпретации Павла Сорокина, одного из ведущих дирижеров Большого театра России. Его исполнение классики всегда отличается свежим взглядом и высокой мастерской интерпретацией, что подтверждают рецензенты.

Информация для зрителей

Продолжительность мероприятия составит 2 отделения по 45 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться музыкой великого Рахманинова в исполнении выдающихся артистов!