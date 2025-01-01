«Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» – новый взгляд на великого композитора

Новая сцена Большого театра готова представить зрителям уникальный спектакль – балет-фантазию в трех актах и девяти снах с прологом и эпилогом, номинированный на Премию «Золотая Маска». Режиссером и хореографом выступает Олег Габышев, а автором либретто и художником-постановщиком является Иван Складчиков.

История жизни и творчества Сергея Рахманинова

Спектакль «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» посвящен жизни и творчеству великого русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова. Его уникальный стиль, основанный на народной музыке и колокольном звоне, сплетается с эмоциональными и красивыми мелодиями, делая его произведения настоящими жемчужинами классического искусства.

Сюжет спектакля раскрывает судьбу Рахманинова, который пережил крушение царской России и потерю родины. Либретто, созданное Иваном Складчиковым, представляет собой рефлексию композитора о своем жизненном пути, разбитую на девять снов, в которых звучат воспоминания о Родине и детстве.

Эмоциональная история, полная вдохновения

Олег Габышев, ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, отмечает эмоциональность этой истории: «Она одновременно трогает и вдохновляет. Хотелось, чтобы зрители прониклись так же, как мы». Партитура включает лучшие сочинения Рахманинова с вкраплениями произведений Чайковского, Мусоргского и Черни.

Уникальность постановки

Новая версия спектакля — это эксперимент, в котором сочетаются балетные и оперные фрагменты. В танце будут задействованы не только балетная труппа, но и солисты оперы, хор, а также учащиеся Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева. Это создает уникальную атмосферу и расширяет границы восприятия классической музыки.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события, которое позволит вам взглянуть на жизнь и творчество Рахманинова с новой стороны!