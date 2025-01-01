Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. Концерты 1 и 4

Вечер фортепианной музыки Рахманинова

Гениальный пианист Сергей Рахманинов оставил яркий след в мировой музыкальной культуре, особенно благодаря своим фортепианным концертам, которые вошли в репертуар лучших пианистов мира. На предстоящем концерте вас ждут три великих произведения для фортепиано с оркестром, каждое из которых имеет свою уникальную историю и звучание.

Программа вечера

Первый концерт, написанный в 1890-1891 годах, характеризуется эмоциональной взволнованностью и сочетанием мужественной патетики с мечтательным лиризмом. Хотя его нельзя отнести к числу зрелых произведений композитора, музыкальные идеи уже в нем ярко проявляются.

Четвертый концерт, созданный в эмиграции и впервые исполненный в 1927 году, отражает трагическое мироощущение Рахманинова, пронизанное тоской по родине и предчувствием надвигающейся мировой катастрофы.

Рапсодия на тему Паганини, написанная в 1934 году, представляет собой цикл вариаций на тему знаменитого 24-го скрипичного каприса Паганини и продолжает «титанический стиль рахманиновской фортепианности».

Исполнитель вечера

Вечер украсит выступление пианиста Филиппа Копачевского. Выпускник Московской консерватории и лауреат восьми международных конкурсов, Копачевский завоевал признание широкой публики в России, Европе, США и Японии. По мнению критиков, его исполнительство представляет собой «сплав романтической манеры» с глубоким пониманием музыки, что особенно проявляется в фортепианных концертах Рахманинова.

За пультом Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» будет дирижер Сергей Тарарин, который с 2009 года проводит множество концертов в крупнейших залах России и за рубежом.

Общие сведения

Продолжительность мероприятия составит два отделения по 45 минут. Обратите внимание, что программа может меняться.