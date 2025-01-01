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Рахманинов при свечах. Евгений Баженов
Билеты от 1750₽
Киноафиша Рахманинов при свечах. Евгений Баженов

Рахманинов при свечах. Евгений Баженов

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Рахманинова в тропической оранжерее ВДНХ

Тропическая оранжерея ВДНХ станет уникальным пространством для особенного музыкального вечера. Здесь время замедляется, а воздух наполняется звуками рояля. Пианист-виртуоз Евгений Баженов, известный своей работой в легендарном HighTime Orchestra, представит произведения Сергея Рахманинова так, словно сам композитор дирижирует этим волшебным действом.

Звуки, которые ощущаются на коже

Приготовьтесь к незабываемым эмоциям: свечи, шепот листьев и мурашки от каждой ноты создадут атмосферу полного погружения. Под руками Баженова рахманиновские аккорды взрываются тишиной и переливаются, как ртуть. Это не просто музыка — это искусство, которое рисует картины в вашем воображении. Вот cis-moll — черная река тоски, а вот D-dur — вспышка света сквозь бурю. И, конечно, Vocalise — это голос, который поет в вашей груди.

Уникальная атмосфера

В зале, где мерцают сотни свечей, каждый звук становится осязаемым. Вы не просто услышите музыку; вы увидите отражение России в нотах и почувствуете, как рояль дышит. Это будет вечер, когда вы ощутите, будто Рахманинов сидит рядом с вами, а его музыка обнимает и наполняет каждую клеточку вашего существа.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события — погружение в мир Рахманинова ждет вас в тропической оранжерее ВДНХ!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

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