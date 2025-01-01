Рахманинов. Многогранность гения. Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Квинтет»

Фантазии Рахманинова в джазовом звучании

Приготовьтесь к уникальному музыкальному опыту: Сергей Жилин и его «Фонограф-Джаз-Квинтет» представят свое видение стилевого многообразия великого русского композитора Сергея Рахманинова. В этот вечер вы сможете насладиться синтезом классической музыки и джаза, а также услышать произведения Рахманинова в их первозданном звучании.

Магия музыкального языка Рахманинова

Сергей Рахманинов — символ русской музыки XX века, обладал поистине космическим даром музыкальности. Его многогранный талант охватывал различные формы музыкального выражения: от симфонических поэм до романса. Рахманинов не только отразил современные веяния, но и опередил свое время, внедряя элементы сторонних стилистик.

Интересный факт: Рахманинов присутствовал на премьере «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина в 1927 году, что стало знаковым событием в синтезе джазовых и академических интонаций. Его стиль и взаимодействие с оркестром на этом выступлении оказали влияние на его собственные фортепианные концерты.

Программа вечера

В рамках программы зрителей ожидают следующие произведения:

Прелюдия до-диез минор «Элегия»

«Jazz Fantasy» на темы Концерта № 3 для фортепиано с оркестром

Интродукция на темы 1 части Концерта № 2 для фортепиано с оркестром

Композиция на тему Концерта № 2 для фортепиано с оркестром: 1 часть, главная партия

Композиция на тему Концерта № 2 для фортепиано с оркестром: 1 часть, побочная партия

Прелюдия соль минор «Вокализ»

Композиция на тему Концерта № 2 для фортепиано с оркестром: 3 часть, побочная партия

Прелюдия ми-бемоль мажор

Обратите внимание, что программа может меняться. Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут. Это уникальная возможность прикоснуться к наследию Рахманинова и насладиться его музыкой в новом, живом звучании.