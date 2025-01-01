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Рахманинов. Многогранность гения. Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Квинтет»
Билеты от 800₽
Киноафиша Рахманинов. Многогранность гения. Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Квинтет»

Рахманинов. Многогранность гения. Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Квинтет»

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Фантазии Рахманинова в джазовом звучании

Приготовьтесь к уникальному музыкальному опыту: Сергей Жилин и его «Фонограф-Джаз-Квинтет» представят свое видение стилевого многообразия великого русского композитора Сергея Рахманинова. В этот вечер вы сможете насладиться синтезом классической музыки и джаза, а также услышать произведения Рахманинова в их первозданном звучании.

Магия музыкального языка Рахманинова

Сергей Рахманинов — символ русской музыки XX века, обладал поистине космическим даром музыкальности. Его многогранный талант охватывал различные формы музыкального выражения: от симфонических поэм до романса. Рахманинов не только отразил современные веяния, но и опередил свое время, внедряя элементы сторонних стилистик.

Интересный факт: Рахманинов присутствовал на премьере «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина в 1927 году, что стало знаковым событием в синтезе джазовых и академических интонаций. Его стиль и взаимодействие с оркестром на этом выступлении оказали влияние на его собственные фортепианные концерты.

Программа вечера

В рамках программы зрителей ожидают следующие произведения:

  • Прелюдия до-диез минор «Элегия»
  • «Jazz Fantasy» на темы Концерта № 3 для фортепиано с оркестром
  • Интродукция на темы 1 части Концерта № 2 для фортепиано с оркестром
  • Композиция на тему Концерта № 2 для фортепиано с оркестром: 1 часть, главная партия
  • Композиция на тему Концерта № 2 для фортепиано с оркестром: 1 часть, побочная партия
  • Прелюдия соль минор «Вокализ»
  • Композиция на тему Концерта № 2 для фортепиано с оркестром: 3 часть, побочная партия
  • Прелюдия ми-бемоль мажор

Обратите внимание, что программа может меняться. Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут. Это уникальная возможность прикоснуться к наследию Рахманинова и насладиться его музыкой в новом, живом звучании.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 800 ₽

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