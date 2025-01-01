Меню
Рахманинов. Концерт №2. Вокализ. Чайковский. Ромео и Джульетта
Билеты от 800₽
6+
О концерте/спектакле

Концерт в Большом зале Консерватории

Московский государственный симфонический оркестр под художественным руководством Заслуженного артиста России Ивана Рудина приглашает вас на концерт, который состоится в Большом зале Консерватории. Солистом вечера будет известный пианист Дмитрий Шишкин.

Программа концерта

В концерте прозвучат шедевры двух величайших представителей русской композиторской школы:

  • Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" П. И. Чайковского
  • "Вокализ" С. В. Рахманинова, переложенный для симфонического оркестра
  • Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор С. В. Рахманинова

Знакомство с произведениями

Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Чайковского основана на одноимённой трагедии Уильяма Шекспира. Композитор, отказавшись от подробностей сюжета, сосредоточился на центральной идее трагедии, что сделало это произведение одним из самых ярких образцов психологически обобщенного программного симфонизма.

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром стал знаковым в творчестве Сергея Рахманинова. Широко известный своими мелодиями, этот концерт отличается высоким художественным уровнем и запоминающимися темами. Он остается одним из самых популярных произведений композитора.

Ноябрь
26 ноября среда
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 800 ₽

