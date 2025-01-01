Рахманинов. Концерт №2. Вокализ. Чайковский. Ромео и Джульетта

Симфонический оркестр ГАСК России под руководством Народного артиста России Валерия Полянского представит уникальную программу, в которой прозвучат великолепные произведения русских композиторов С. В. Рахманинова и П. И. Чайковского.
Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" П. И. Чайковского – это не просто увертюра, а вольная музыкальная интерпретация шекспировской трагедии. Прозвучавшие мелодии отражают все оттенки эмоций: любовь Ромео и Джульетты, вражду между семьями Монтекки и Капулетти и трагический исход их истории.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова занимает особое место в его творчестве. Это произведение стало одним из самых популярных благодаря своей художественной выразительности и красоте. Черты мелодии, гармонии и инструментовки Второго концерта задают тон многим последующим творениям великого композитора.
31 октября в Большом зале Консерватории вы сможете насладиться этими шедеврами, которые всегда будоражат души зрителей и оставляют незабываемые впечатления. Не упустите возможность стать частью музыкального вечера, где звучит лучшее из русской классической музыки!