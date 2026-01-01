Рахманинов. Концерт №2. Симфонические танцы

Вечер музыки Рахманинова в Московской консерватории

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова приглашает на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения великого русского композитора Сергея Рахманинова. Художественный руководитель оркестра Филипп Чижевский и дирижер Федор Безносиков обеспечат исполнение на высшем уровне, а солист Константин Хачикян порадует зрителей виртуозной игрой на фортепиано.

Программа вечера

В программе концерта:

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18

Симфонические танцы, соч. 45

Концерт № 2 для фортепиано

Концерт № 2 занимает особое место в творчестве Рахманинова. Это произведение стало одним из самых популярных благодаря своему художественному благородству, красоте и выразительности мелодий. В Концерте можно услышать характерные черты, ставшие определяющими для большой части рахманиновского творчества.

Симфонические танцы

«Симфонические танцы» — одно из наиболее часто исполняемых произведений композитора. Это трехчастное музыкальное полотно полное выразительных тембров и образов, которые иллюстрируют борьбу различных сил, приводящую к триумфу мужественного начала. Произведение соединяет в себе элементы классической, народной и духовной музыки, создавая оригинальный музыкальный язык Рахманинова.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир выдающегося композитора. Присоединяйтесь к нам на этом значимом концерте!