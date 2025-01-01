Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 300₽
Киноафиша Рахманинов "Колокола". ГАСК, дирижер - В. Полянский

Рахманинов "Колокола". ГАСК, дирижер - В. Полянский

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 июня
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
15 августа в 20:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
13 августа в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
1 августа в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше