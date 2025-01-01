Рахманинов-Гала

Музыкальное путешествие в мир великого композитора

28 января в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный гениальной музыке Сергея Рахманинова. В исполнении симфонического оркестра и победительниц международных конкурсов, пианисток Анастасии и Марии Махамендриковых, прозвучат музыкальные шедевры, вошедшие в золотой фонд классической музыки. Вечер откроет Четвертый концерт для фортепиано с оркестром соль минор, op. 40, а также Рапсодия на тему Паганини.

Четвертый концерт Рахманинова: величие и тревога

Четвертый концерт, который откроет концертную программу, является одним из важнейших произведений Рахманинова. Работая над его эскизами в дореволюционной Москве, композитор завершил его уже в эмиграции. Это величественное произведение пронизано чувством тревоги и хаоса меняющегося мира, которое гармонично сочетается с уверенным жизнелюбием. Оно продолжает традиции Второго и Третьего концертов Рахманинова и занимает особое место в музыкальной культуре XX века.

Рапсодия на тему Паганини: виртуозность и мастерство

Вторым произведением программы станет Рапсодия на тему Паганини — безусловный шедевр позднего периода творчества Рахманинова. Написанная в форме вариаций, она требует от исполнителя исключительной виртуозности и концентрации. Это произведение стало не только визитной карточкой Рахманинова, но и важным этапом в развитии русской фортепианной школы.

Пианистки Анастасия и Мария Махамендриковы

Анастасия Махамендрикова — студентка РАМ им. Гнесиных и одна из самых ярких представительниц современной пианистической школы. Она завоевала призы на престижных международных конкурсах и регулярно выступает на ведущих концертных площадках России и мира. Мария Махамендрикова, учащаяся Центральной музыкальной школы, также является лауреатом множества конкурсов и активно гастролирует, выступая на крупных сценах Москвы и других мировых столиц.

Государственный Кремлевский оркестр под управлением Константина Чудовского

Концерт пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под управлением Константина Чудовского. Оркестр был создан в 2019 году и быстро завоевал признание, став одним из ведущих музыкальных коллективов страны. В его репертуаре — произведения как классиков, так и современных авторов. Константин Чудовский, художественный руководитель оркестра, является одним из самых востребованных российских дирижеров.

Организатор концерта: Moscow Nights

Концерт организует концертное агентство Moscow Nights, которое на протяжении более 10 лет работает с лучшими исполнителями современности, включая таких звезд, как Юрий Башмет, Денис Мацуев, Светлана Захарова и многих других.