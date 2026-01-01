Рахманинов. Антология

Филармония «Триумф» представляет уникальный концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Сергея Рахманинова. В программе прозвучат изысканные романсы, которые раскрывают страсть и глубину чувств автора.
На сцене выступят:
Романсы Рахманинова – это произведения, в которых звуки музыки переплетаются с поэтическими текстами, создавая неповторимую атмосферу. Он сам был не только композитором, но и великолепным пианистом, что позволило ему передать свои чувства через музыку с особой глубиной.
Этот концерт станет не только возможностью насладиться великолепным исполнением, но и погружением в мир, где каждый аккорд оживает благодаря таланту артистов. Входите в мир Рахманинова, где музыка говорит громче слов.