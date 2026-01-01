Оповещения от Киноафиши
Рахманинов. Антология

Рахманинов. Антология

6+
Возраст 6+

О концерте

Рахманинов. Антология в Филармонии «Триумф»

Филармония «Триумф» представляет уникальный концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Сергея Рахманинова. В программе прозвучат изысканные романсы, которые раскрывают страсть и глубину чувств автора.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Алина Отяковская – сопрано
  • Ксения Цендра – фортепиано

О концерте

Романсы Рахманинова – это произведения, в которых звуки музыки переплетаются с поэтическими текстами, создавая неповторимую атмосферу. Он сам был не только композитором, но и великолепным пианистом, что позволило ему передать свои чувства через музыку с особой глубиной.

Этот концерт станет не только возможностью насладиться великолепным исполнением, но и погружением в мир, где каждый аккорд оживает благодаря таланту артистов. Входите в мир Рахманинова, где музыка говорит громче слов.

Купить билет на концерт Рахманинов. Антология

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
22 апреля среда
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 300 ₽

В ближайшие дни

