Рахманинов. Антология в Филармонии «Триумф»

Филармония «Триумф» представляет уникальный концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Сергея Рахманинова. В программе прозвучат изысканные романсы, которые раскрывают страсть и глубину чувств автора.

Исполнители

На сцене выступят:

Алина Отяковская – сопрано

– сопрано Ксения Цендра – фортепиано

О концерте

Романсы Рахманинова – это произведения, в которых звуки музыки переплетаются с поэтическими текстами, создавая неповторимую атмосферу. Он сам был не только композитором, но и великолепным пианистом, что позволило ему передать свои чувства через музыку с особой глубиной.

Этот концерт станет не только возможностью насладиться великолепным исполнением, но и погружением в мир, где каждый аккорд оживает благодаря таланту артистов. Входите в мир Рахманинова, где музыка говорит громче слов.