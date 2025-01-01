Меню
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Спектакль «12 белых клавиш»: жизнь и музыка Сергея Рахманинова

Приглашаем вас на уникальную постановку «12 белых клавиш», которая сочетает в себе театральные жанры, историю и музыку. Это увлекательная история о жизни великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

Тайны гениального композитора

Многое в жизни Рахманинова окутано тайной; все неизвестное часто списывают на загадку человеческого гения. В этом спектакле вы увидите, как мы все невероятно похожи, ведь гении тоже люди. Они создают свой путь, проживая взлеты и падения, любовь и расставания.

Загадочная история любви

На сцене развернется история любви, неразрывно связанная с творчеством композитора. Вы увидите, как рождается музыка и появляется вдохновение, а также услышите любимые композиции Рахманинова.

Музыка и атмосфера

Спектакль погружает зрителей в атмосферу уникального времени, когда жил, вдохновлялся и творил великий композитор. Благодаря тонкому юмору и эклектике исполнительских искусств, «12 белых клавиш» не оставит никого равнодушным.

Программа спектакля

В рамках спектакля прозвучат следующие произведения:

  • Первое действие:
    • С. Рахманинов. Прелюдия соч. 3, № 2, до-диез минор
    • В. Моцарт. Отрывок из сонаты до мажор
    • С. Рахманинов. Отрывок из этюда-картины соч. 33, № 8, соль-минор
    • С. Рахманинов. Музыкальный момент соч. 16, № 3, си-минор
  • Второе действие:
    • С. Рахманинов. Вступление к концерту для фортепиано с оркестром № 2
    • С. Рахманинов. Прелюдия соч. 23, № 4, ре-мажор
    • С. Рахманинов. Этюд-картина соч. 39, № 2
    • А. Скрябин. Этюд № 1, соч. 2, до-диез минор
    • С. Рахманинов. Отрывок из прелюдии соч. 32, № 10, си минор

Главная роль

Главную роль исполняет Юрий Щелканов — актёр театра и кино, музыкант и композитор. Его достижения включают:

  • Дипломант всероссийского конкурса артистов эстрады (2004 г.)
  • Обладатель специальных премий международного конкурса «Фортепианные мосты» за исполнение сонат Скарлатти и романтической музыки Ф. Шопена, Р. Шумана (2013, 2014 г.)
  • Автор музыки к спектаклю С. Безрукова «Хулиган» и другим проектам.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем и погрузиться в мир музыки и искусства!

Режиссер
Сергей Сафронов
В ролях
Юрий Щелканов

Фотографии

Рахманинов. 12 белых клавиш Рахманинов. 12 белых клавиш Рахманинов. 12 белых клавиш Рахманинов. 12 белых клавиш
