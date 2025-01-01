Приглашаем вас на уникальную постановку «12 белых клавиш», которая сочетает в себе театральные жанры, историю и музыку. Это увлекательная история о жизни великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.
Многое в жизни Рахманинова окутано тайной; все неизвестное часто списывают на загадку человеческого гения. В этом спектакле вы увидите, как мы все невероятно похожи, ведь гении тоже люди. Они создают свой путь, проживая взлеты и падения, любовь и расставания.
На сцене развернется история любви, неразрывно связанная с творчеством композитора. Вы увидите, как рождается музыка и появляется вдохновение, а также услышите любимые композиции Рахманинова.
Спектакль погружает зрителей в атмосферу уникального времени, когда жил, вдохновлялся и творил великий композитор. Благодаря тонкому юмору и эклектике исполнительских искусств, «12 белых клавиш» не оставит никого равнодушным.
В рамках спектакля прозвучат следующие произведения:
Главную роль исполняет Юрий Щелканов — актёр театра и кино, музыкант и композитор. Его достижения включают:
Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем и погрузиться в мир музыки и искусства!