Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Раф Минеев. Лучшее. При участии Трио Александра Титова и Игоря Паращука
Киноафиша Раф Минеев. Лучшее. При участии Трио Александра Титова и Игоря Паращука

Раф Минеев. Лучшее. При участии Трио Александра Титова и Игоря Паращука

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с Рафилом Минеевым

Не пропустите уникальную возможность насладиться выступлением Рафила Минеева — талантливого пианиста и вокалиста с абсолютным слухом. Рафил известен своей исключительной техникой и умением передавать эмоции через музыку.

Зрители смогут окунуться в мир удивительных мелодий и мощных музыкальных впечатлений. Во время своего творчества Рафил не раз выступал с выдающимися музыкантами, включая легендарного Рэя Чарльза. Их совместное выступление на двух роялях стало настоящей сенсацией в музыкальном мире, особенно учитывая, что оба музыканта являются незрячими.

Покупка билетов

При покупке билетов на нашем сайте вы можете забронировать два места за столиком. Остальные места можно будет докупить на месте. Не упустите шанс стать частью этого музыкального шоу, полненного энергии и вдохновения!

Купить билет на концерт Раф Минеев. Лучшее. При участии Трио Александра Титова и Игоря Паращука

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Сопрано Турецкого
12+
Классическая музыка Эстрада

Сопрано Турецкого

16 октября в 19:00 Космос
от 1700 ₽
Реквием Верди. Закрытие концертного сезона
0+
Классическая музыка

Реквием Верди. Закрытие концертного сезона

17 июня в 19:00 Свердловская филармония
от 3500 ₽
Stereoleto 2026 в Екатеринбурге
0+
Поп Хип-хоп Инди Фестиваль

Stereoleto 2026 в Екатеринбурге

11 июля в 14:00 Харитоновский сад
от 2600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше