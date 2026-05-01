Раф Минеев. Лучшее. При участии Трио Александра Титова и Игоря Паращука

Музыкальный вечер с Рафилом Минеевым

Не пропустите уникальную возможность насладиться выступлением Рафила Минеева — талантливого пианиста и вокалиста с абсолютным слухом. Рафил известен своей исключительной техникой и умением передавать эмоции через музыку.

Зрители смогут окунуться в мир удивительных мелодий и мощных музыкальных впечатлений. Во время своего творчества Рафил не раз выступал с выдающимися музыкантами, включая легендарного Рэя Чарльза. Их совместное выступление на двух роялях стало настоящей сенсацией в музыкальном мире, особенно учитывая, что оба музыканта являются незрячими.

Покупка билетов

При покупке билетов на нашем сайте вы можете забронировать два места за столиком. Остальные места можно будет докупить на месте. Не упустите шанс стать частью этого музыкального шоу, полненного энергии и вдохновения!