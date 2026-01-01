Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Радислав Гандапас. Заяви о себе. Лидерские стратегии коммуникации
Киноафиша Радислав Гандапас. Заяви о себе. Лидерские стратегии коммуникации

Радислав Гандапас. Заяви о себе. Лидерские стратегии коммуникации

16+
Возраст 16+

О выставке

Тренинг «Заяви о себе. Лидерские стратегии коммуникации» с Радиславом Гандапасом в Новосибирске

Радислав Гандапас — один из самых известных бизнес-тренеров в России, который специализируется на лидерстве и эффективной коммуникации. Его опыт насчитывает более 23 лет в обучении и консультировании, что делает его экспертом в области развития лидерских качеств.

На тренинге вы сможете ознакомиться с ключевыми аспектами эффективного лидерства и уверенного общения. Участники окунутся в интерактивную атмосферу, где смогут освоить множество идей и стратегий для применения в своей повседневной жизни и профессиональной деятельности.

Что вы получите на тренинге

  • Упорядоченную концепцию лидерства.
  • Возможность оценить свое соответствие модели современного лидера.
  • План действий для достижения как личных, так и профессиональных целей.

Тренинг направлен не только на передачу информации, но и на вовлеченность участников, что способствует практическому применению знаний и достижению заметных результатов.

Девиз тренинга: «Манипуляция — для слабаков, продуктивное взаимодействие с людьми — путь к успеху». Это утверждение подчеркивает важность искренности и открытости для построения эффективных коммуникационных стратегий.

Категории билетов

Выберите подходящую для себя категорию билетов:

VIP

  • Места рядом со сценой.
  • Индивидуальное фото.
  • Групповое фото.
  • Книга с автографом.
  • Сертификат участника.
  • Раздаточный материал.

Бизнес

  • Места в непосредственной близости к сцене.
  • Групповое фото.
  • Сертификат участника.
  • Раздаточный материал.

Стандарт

  • Места в зрительном зале без особых привилегий.

Купить билет на выставка Радислав Гандапас. Заяви о себе. Лидерские стратегии коммуникации

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
4 июня четверг
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 5000 ₽
6 июня суббота
19:00
Hyatt Regency Екатеринбург, Бориса Ельцина, 8
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Сун Кэ: В стране облаков. Поднебесная
0+
Живопись

Сун Кэ: В стране облаков. Поднебесная

31 мая в 19:00 Новосибирский художественный музей
от 250 ₽
Елена Боброва. Белый свет
0+
Живопись

Елена Боброва. Белый свет

14 июня в 19:00 Новосибирский художественный музей
от 500 ₽
Сны Сибири
0+
Исторические выставки Интерактивный Современное искусство

Сны Сибири

31 мая в 19:00 Новосибирский художественный музей
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше