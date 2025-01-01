Меню
Радиопомехи
Радиопомехи

Радиопомехи

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

РАДИОПОМЕХИ: Концерт в МТ Music Bar

Приготовьтесь к захватывающему вечеру с группой «РАДИОПОМЕХИ» — интеллигентами-маргиналами из питерских подворотен. Эта музыкальная формация известна своими глубокомысленными текстами, которые затрагивают темы о сложной жизни, плохих девочках, депрессивных мальчиках и душевном коллапсе.

Лучшие хиты за 15 лет

Концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников группы. На сцене прозвучат лучшие хиты, созданные за 15 лет существования «РАДИОПОМЕХОВ». Зрителям предстоит возможность насладиться как старыми любимыми мелодиями, так и новыми произведениями, которые уже успели завоевать сердца слушателей.

Не упустите шанс!

Эта встреча — уникальная возможность погрузиться в мир оригинального музыкального искусства и стать частью атмосферы, наполненной размышлениями о жизни. Станьте свидетелем творческого перевоплощения группы и погрузитесь в их неповторимый стиль.

Не пропустите шанс увидеть «РАДИОПОМЕХИ» в действии — это точно стоит вашего внимания!

18 октября
18 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

