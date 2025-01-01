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Радиопомехи
Билеты от 2000₽
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Радиопомехи

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Радиопомехи»: Погружение в мир эмоций

Готовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! Группа «Радиопомехи» из Санкт-Петербурга, известные своими уникальными текстами и оригинальным звучанием, представит очень большой концерт, который обещает погрузить публику в мир своих главных героев и их переживаний.

Лучшие хиты и новые композиции

Музыканты собрали супер-сет, в который вошли не только хитовые треки, такие как «Окурки» и «Синий троллейбус», но и новинки из их последнего альбома «Кошачья Мята». Каждый из этих треков несет в себе частичку реальной жизни, пропитанную странностью и печалью.

От гаражного рока к философии

Когда-то «Радиопомехи» начинали как группа, чья музыка звучала из каморки за актовым залом. Ржавые струны и треснувшие гитары, синтезаторы-самоиграйки и демо-записи — всё это стало основой их уникального звучания. Лидер группы Сергей Рудаков превратил «гаражный» рок в глубокую философию, основанную на «отрицании музыки как формы». Не пугайтесь этой формулировки: речь идет о том, что эмоция «чистой песни» важнее аранжировок и текстов.

Эмоции и чувства

В текстах «Радиопомех» представлены все человеческие чувства, доступные каждому, от студентов до докторов наук. Цинизм соседствует с романтикой, будничные картинки — с сюрреализмом. Слушатель проходит путь от экзистенциальных размышлений к абсурду, от светлой грусти к неизъяснимой тревоге. И, конечно, все это щедро приправлено протестом против глупости, ханжества и скуки.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
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20:00 от 2000 ₽

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