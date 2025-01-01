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Радиопомехи. Дополнительный концерт
Билеты от 1300₽
Киноафиша Радиопомехи. Дополнительный концерт

Радиопомехи. Дополнительный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Радиопомехи»: Погружение в мир музыки и эмоций

Это дополнительный концерт группы «Радиопомехи» после стремительного солдаута. Питерские интеллигенты-маргиналы готовы играть до массового перехода публики в состояние главных героев их песен! Музыканты собрали супер-сет из своих лучших треков: от хитовых «Окурков» и «Синего троллейбуса» до новинок из последнего альбома «Кошачья Мята».

В программе «Радиопомех» зрители могут ожидать всего странного, смешного, а порой и печального из реальной жизни. Когда-то это была музыка из каморки, что за актовым залом: ржавые струны, треснувшие гитары и синтезаторы-самоиграйки. Демо-записи, которые превращались в официальные релизы, стали основой для создания уникальной концепции.

Философия группы

Лидер группы Сергей Рудаков преобразил «самопальный» гаражный рок в глубокую философию «отрицания музыки как формы». Не стоит пугаться этой формулировки: речь идет о том, что ни аранжировка, ни мелодия, ни текст не могут затмить эмоцию «чистой песни», того импульса, что возникает в душе у автора.

Эмоции и чувства

В куплетах «Радиопомех» представлен весь ассортимент человеческих чувств, доступных каждому без исключения — от студентов до докторов наук. Цинизм соседствует с романтикой, картинки обыденной жизни с сюрреализмом. Слушателя кидают от экзистенциальных размышлений к абсурду, от светлой грусти к неизъяснимой тревоге.

Протест и актуальность

И, конечно, все это щедро приправлено протестом — против непроходимой глупости, ханжества и скуки. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1300 ₽

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