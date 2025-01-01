Меню
Радио «Лювак» Лайф
Радио «Лювак» Лайф

Радио «Лювак» Лайф

18+
18+
О концерте/спектакле

Илья Раевский и Евгений Чебатков ведут прямой радио-эфир на сцене Still Standup Moscow

Мероприятие объединяет элементы театра, радиовещания и живой дискуссии. На сцене Илья и Евгений будут обсуждать острые социальные и философские темы, представляя мнения с разных сторон. Зрители не только будут свидетелями жарких дебатов, но и смогут участвовать в обсуждении, задавая вопросы и высказывая свое мнение.

Интересные факты

  • Илья Раевский и Евгений Чебатков – не только ведущие, но и искренние поклонники театра, что делает их дискуссии ещё более насыщенными.
  • Спектакль поднимает вопросы, актуальные для современного общества, такие как свобода слова, убеждения и границы мнений.

Не упустите возможность!

 

21 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30

