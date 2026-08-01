Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»

Музыкальный вечер на Арт-барже «Кубрик»

Приглашаем вас на захватывающий музыкальный вечер «Радио Дэнс», который состоится на Арт-барже «Кубрик». Этот уникальный концерт подарит вам атмосферу зажигательных танцевальных ритмов и отличного настроения.

Что вас ждет:

Живая музыка: Погружение в мир танцевальных хитов и популярной музыки, которые заставят вас двигаться под каждый бит.

Погружение в мир танцевальных хитов и популярной музыки, которые заставят вас двигаться под каждый бит. Уютная атмосфера: Арт-баржа «Кубрик» обеспечит комфортное пространство для приятного отдыха и общения.

Место проведения:

Арт-баржа «Кубрик» — это не только идеальная площадка для музыкальных мероприятий, но и отличное место для наслаждения вечерними видами и непринужденной атмосферой. Не упустите возможность провести вечер в ритме «Радио Дэнс» и насладиться уникальной атмосферой Арт-баржи «Кубрик». Мы ждем вас!