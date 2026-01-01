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Радикулит — это отнюдь не весело...
Киноафиша Радикулит — это отнюдь не весело...

Спектакль Радикулит — это отнюдь не весело...

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 18+
Возраст 18+

О спектакле

Захватывающая комедия о нелепостях и неожиданностях

На сцене развернется захватывающая комедия, где веселье и эксцентричность станут главными героями. В одной компании обожают устраивать вечеринки, на которых каждый участник должен привести с собой какого-нибудь чудака. Кто сможет развлечь публику своими выходками — тот и станет победителем вечера.

Главный герой, издатель Пьер, оказывается в непростой ситуации. Его протеже, Франсуа Пиньон, по натуре безумно увлечен изготовлением макетов из спичек. Этот талантливый неудачник способен разговаривать на тему макетов часами, что вызывает неоднозначные эмоции у окружающих. Однако в самый ненадежный момент, когда намечен ужин, у Пьера проявляется радикулит, и вечер с потенциалом для забавы оказывается под угрозой. Более того, его жена Кристина, возмущенная циничными заботами мужа, уходит, оставляя его в полном одиночестве.

Чтобы добавить эксцентричности в эту и без того тяжелую атмосферу, на помощь Пьеру приходит дурак — неожиданный спутник, который окажется не так простым, как кажется. По ходу действия к нему присоединяются его эксцентричная любовница Марлен и фининспектор, чье присутствие вынуждает Пьера бежать из своего дома.

Комедия обещает быть насыщенной и полон неожиданностей, которые заставят зрителей смеяться до слез. Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как развертится эта удивительная ситуация и кто же в итоге выйдет победителем в этом нелепом соревновании.

Купить билет на спектакль Радикулит — это отнюдь не весело...

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Октябрь
19 октября понедельник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73

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