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Радиф Зарипов
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Радиф Зарипов

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О концерте/спектакле

Сольный концерт Радифа Зарипова: Музыка, которая покорила сердца

Заслуженный артист Республики Башкортостан, композитор и обладатель великолепного бархатного голоса Радиф Зарипов приглашает вас на свой сольный концерт. Это уникальное событие состоится в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет насладиться не только музыкой, но и неподражаемым стилем исполнения артиста.

О концерте

В программе концерта прозвучат самые известные и любимые композиции Радифа Зарипова, которые завоевали популярность не только в Башкортостане, но и за его пределами. Артист исполнит как новые, так и классические песни, которые трогают до глубины души.

Интересные факты

  • Радиф Зарипов известен своим уникальным подходом к музыкальному творчеству, сочетая традиционные мелодии с современными аранжировками.
  • Артист активно участвует в благотворительных акциях и поддерживает молодежные инициативы в области искусства.
  • В 2022 году он стал лауреатом нескольких престижных музыкальных премий, что подтвердило его статус в музыкальной индустрии.

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность окунуться в мир волшебной музыки и эмоций. Убедитесь сами, как творческий подход артиста и его искренность делают каждое выступление поистине незабываемым. Ждем вас на концерте Радифа Зарипова!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 сентября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1000 ₽

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