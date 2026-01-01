Радар
16+
Концерт ансамбля «Радар»

Ансамбль «Радар», под руководством Романа Парыгина, известного своим участием в таких группах, как Spitfire, Ленинград, SPB Ska-Jazz Review и Optimystica Orchestra, продолжает радовать своих поклонников уникальными музыкальными проектами.

Хотя дебютный инструментальный альбом ансамбля был выпущен в 2017 году, сам коллектив начал концертную деятельность позже — в августе 2020 года. С тех пор они выпустили несколько синглов и второй альбом «Очевидное и Невероятное», который стал знаковым, так как звучание почти не содержит инструменталов. В этом альбоме можно услышать совместные треки с такими звездами российской музыки, как:

  • К. Кинчев (группа Алиса)
  • А. Васильев (группа Сплин)
  • В. Васин (группа Кирпичи)
  • Е. Фёдоров (группа Tequilajazzz)
  • В. Антонов (бывший участник Ленинграда, М.А.К.С.)
  • А. Степанов, более известный как ST

Совсем недавно «Радар» представил новый сингл «Зимняя песня о лете», в котором одна композиция записана в трёх различных жанрах. Это демонстрирует, что коллектив не ограничивается привычными рамками и открывает новые музыкальные горизонты. В одной из версий новинки принял участие Юрий Каспарян, гитарист культовой группы Кино.

Музыку ансамбля можно охарактеризовать как танцевальный, местами тяжёлый, но очень мелодичный рок с элементами эстрады. В настоящий момент «Радар» работает над третьим номерным альбомом, который, безусловно, будет интересен и поклонникам, и новым зрителям.

Июнь
19 июня пятница
20:00
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
от 1400 ₽

