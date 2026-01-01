Концерт ансамбля «Радар»

Ансамбль «Радар», под руководством Романа Парыгина, известного своим участием в таких группах, как Spitfire, Ленинград, SPB Ska-Jazz Review и Optimystica Orchestra, продолжает радовать своих поклонников уникальными музыкальными проектами.

Хотя дебютный инструментальный альбом ансамбля был выпущен в 2017 году, сам коллектив начал концертную деятельность позже — в августе 2020 года. С тех пор они выпустили несколько синглов и второй альбом «Очевидное и Невероятное», который стал знаковым, так как звучание почти не содержит инструменталов. В этом альбоме можно услышать совместные треки с такими звездами российской музыки, как:

К. Кинчев (группа Алиса)

А. Васильев (группа Сплин)

В. Васин (группа Кирпичи)

Е. Фёдоров (группа Tequilajazzz)

В. Антонов (бывший участник Ленинграда, М.А.К.С.)

А. Степанов, более известный как ST

Совсем недавно «Радар» представил новый сингл «Зимняя песня о лете», в котором одна композиция записана в трёх различных жанрах. Это демонстрирует, что коллектив не ограничивается привычными рамками и открывает новые музыкальные горизонты. В одной из версий новинки принял участие Юрий Каспарян, гитарист культовой группы Кино.

Музыку ансамбля можно охарактеризовать как танцевальный, местами тяжёлый, но очень мелодичный рок с элементами эстрады. В настоящий момент «Радар» работает над третьим номерным альбомом, который, безусловно, будет интересен и поклонникам, и новым зрителям.