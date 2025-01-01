Радар. Запоздалый день рождения

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт группы «Радар», который состоится в клубе «16 тонн». Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников живой музыки и ярких эмоций.
«Радар» представит свои лучшие хиты и новые композиции, которые обязательно запомнятся каждому зрителю. Группа известна своим неповторимым стилем, сочетанием различных музыкальных направлений и искренними текстами, которые находят отклик в сердцах слушателей.
Концерт пройдет в клубе «16 тонн» — одном из самых популярных музыкальных пространств Москвы, известном своим уютом и отличной акустикой. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!
Приходите и погрузитесь в мир музыки и эмоций вместе с «Радаром». Мы ждем вас!