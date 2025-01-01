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Радар. Запоздалый день рождения
Билеты от 1200₽
Киноафиша Радар. Запоздалый день рождения

Радар. Запоздалый день рождения

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Радар: Запоздалый день рождения в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт группы «Радар», который состоится в клубе «16 тонн». Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников живой музыки и ярких эмоций.

Что вас ждет на концерте?

«Радар» представит свои лучшие хиты и новые композиции, которые обязательно запомнятся каждому зрителю. Группа известна своим неповторимым стилем, сочетанием различных музыкальных направлений и искренними текстами, которые находят отклик в сердцах слушателей.

Интересные факты о группе

  • Группа «Радар» была основана в 2010 году и с тех пор успела завоевать признание как на российской сцене, так и за ее пределами.
  • В их репертуаре вы найдете как энергичные рок-композиции, так и мелодичные баллады.
  • Концерты «Радора» всегда сопровождаются зрелищным шоу — от ярких визуальных эффектов до незабываемой атмосферы общения с публикой.

Где и когда?

Концерт пройдет в клубе «16 тонн» — одном из самых популярных музыкальных пространств Москвы, известном своим уютом и отличной акустикой. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Приходите и погрузитесь в мир музыки и эмоций вместе с «Радаром». Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽

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