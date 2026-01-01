Радар. Лето. Крыша. 2026
Радар. Лето. Крыша. 2026

Возраст 18+
О концерте

Летний концерт группы "Радар" на крыше Дизайн‑Завода

5 июня ансамбль "Радар" в полном составе даст летний концерт на крыше одного из зданий Дизайн‑Завода в столице. Этот уникальный коллектив был основан трубачом и вокалистом Романом Парыгиным, ранее выступавшим в таких группах, как SPITFIRE, ЛЕНИНГРАД и ОПТИМИСТИКА.

Музыкальный стиль и особенности

Ансамбль "Радар" начал свою творческую деятельность с инструментальных композиций в духе эстрады 80-х. С годами он эволюционировал, добавив элементы танцевального рока, нью-вейва, фанка и панка. Сегодня их музыка представляет собой мощную смесь жанров, где духовые инструменты прекрасно переплетаются с гитарными риффами и чарующими звуками синтезаторов. Пульсация ритм-секции добавляет динамику в композиции, полные иронии и эмоциональности.

Уникальная площадка

Дизайн‑Завод — это открытая площадка в сердце арт-кластера на фоне потрясающей панорамы города. Вечер будет наполнен живым звуком и хитами, создающими особую летнюю атмосферу. Вместимость составляет всего 120 гостей, поэтому рекомендуем приобретать билеты заранее. В случае дождя часть крыши будет прикрыта навесом, что обеспечит комфортные условия для зрителей.

Приходите на концерт "Радара" и насладитесь живой музыкой в самом живом формате!

Июнь
5 июня пятница
19:00
Дизайн завод «Флакон» Москва, Б.Новодмитровская, 36
от 3500 ₽

