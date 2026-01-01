Р. Леонкавалло. Паяцы | П.И. Чайковский. Иоланта
VIII Международный фестиваль искусств «Стрелка». «Паяцы» и «Иоланта» в концертном исполнении

Восьмой день VIII Международного фестиваля искусств «Стрелка» посвятили великому оперному искусству. Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина представит концертное исполнение двух выдающихся опер: «Паяцы» Р. Леонкавалло и «Иоланта» П. И. Чайковского.

Участников программы ждут впечатляющие выступления всемирно известного тенора Ивана Гынгазова, солистов Нижегородской оперы и оркестра La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский гарантирует высокое качество исполнения.

Опера «Паяцы»

Руджеро Леонкавалло, итальянский композитор, начал музыкальную карьеру с раннего детства. В 1892 году его опера «Паяцы» (от итальянского «Pagliacci») произвела фурор на премьере в Милане. Сюжет основан на реальных событиях и отражает трагические страсти, вторгающиеся в жизнь простых людей. Мастера лейтмотивов, Леонкавалло наделяет музыку особым драматизмом, который успешно передает невысказанные чувства героев.

Несмотря на краткость, эта опера стала глубинным исследованием человеческих отношений и в XX–XXI веках остается одной из самых популярных в репертуаре мировых театров. Арии из «Паяцев» исполняют лучшие солисты, а в некоторых театрах «Паяцы» и «Сельская честь» П. Масканьи представляют в один вечер, объединенные в программу, которую меломаны называют «CavPag».

Опера «Иоланта»

Чайковский создал «Иоланту» в своем бесспорном стиле, наполненном светлыми эмоциями и глубокой философией. Опера рассказывает о слепой принцессе и ее стремлении понять мир вокруг. Эта постановка также подготовит зрителей к восхитительной атмосфере, полной мелодий и чувств.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального эксперимента, который перенесет вас в захватывающий мир оперы!

20 июня суббота
18:30
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина Нижний Новгород ул. Белинского, 59

