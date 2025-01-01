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Qwerty Stand Up: Проверка материала
Киноафиша Qwerty Stand Up: Проверка материала

Qwerty Stand Up: Проверка материала

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверка материала: вечер экспериментальной комедии в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальное мероприятие «Проверка материала», где на одной сцене выступают только опытные комики. Этот формат позволяет артистам больше времени проводить на сцене, что дает им возможность экспериментировать и проверять новые шутки.

Не упустите возможность увидеть новое!

В «Проверке материала» зрители становятся свидетелями не только отработанных номеров, но и свежих идей, которые комики хотят предложить на суд публики. Это отличный шанс увидеть, как рождаются новые шутки в реальном времени!

Рекомендации для зрителей

Запуск гостей начинается за полчаса до начала мероприятия. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать лучшие места и сделать заказ до начала шоу. Это позволит вам полностью насладиться атмосферой вечера и не отвлекаться на подготовку.

Забавные факты о комедии

Знаете ли вы, что многие знаменитые комики начинали свой путь именно с открытых микрофонов и подобных мероприятий? Это идеальная площадка для оттачивания мастерства и нахождения своего уникального стиля.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Ждем вас на «Проверке материала»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 июля
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 27 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
19:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 31 июля
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
20:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 2 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
3 октября в 19:00 Центр культуры «Урал»
от 1000 ₽
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
15 ноября в 19:00 МТС Live Холл
от 990 ₽
6+
Эстрада
Музыка на высоте. Под небом Парижа
25 июля в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
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