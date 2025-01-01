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Questioning/Кто ты?
Киноафиша Questioning/Кто ты?

Спектакль Questioning/Кто ты?

Щекотливый спектакль без актеров и декораций 18+
Режиссер Корин Майер
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный опыт на границе театра и психологии от «Magic Garden»

Швейцарская театральная компания «Magic Garden» из Берна представляет уникальный спектакль, который обещает стать не только театральным событием, но и глубоким исследованием человеческой природы. В этом экспериментальном проекте зрители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками.

Формат и концепция

Спектакль проходит в интерактивной атмосфере: два параллельных ряда стульев, расположенные напротив друг друга, создают пространство для непосредственного общения между зрителями. Невидимый модератор направляет процесс, а пачка анкет помогает участникам углубиться в свои мысли и чувства.

Что ожидать?

В течение одного часа зрители будут отвечать на вопросы из анкет, которые пробуждают интуицию и фантазию. Участники смогут узнать что-то новое о себе, а также обратить внимание на связи, которые их объединяют с окружающими. Каждый вопрос становится шагом к самопознанию и осознанию своей роли в обществе.

Глубокие размышления о человечестве

Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы: что можно узнать о человеке напротив, не задавая ему вопросов? Как интуиция и фантазия влияют на наше восприятие, и где проходят границы предвзятости?

Не упустите шанс

Это уникальное театральное событие предлагает зрителям возможность выйти за пределы привычного и взглянуть на себя и окружающий мир с новой перспективы. Убедитесь, что не пропустите этот захватывающий опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 ноября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Questioning/Кто ты? Questioning/Кто ты? Questioning/Кто ты? Questioning/Кто ты? Questioning/Кто ты?

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