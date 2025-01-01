Спектакль Questioning/Кто ты?

Уникальный опыт на границе театра и психологии от «Magic Garden»

Швейцарская театральная компания «Magic Garden» из Берна представляет уникальный спектакль, который обещает стать не только театральным событием, но и глубоким исследованием человеческой природы. В этом экспериментальном проекте зрители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками.

Формат и концепция

Спектакль проходит в интерактивной атмосфере: два параллельных ряда стульев, расположенные напротив друг друга, создают пространство для непосредственного общения между зрителями. Невидимый модератор направляет процесс, а пачка анкет помогает участникам углубиться в свои мысли и чувства.

Что ожидать?

В течение одного часа зрители будут отвечать на вопросы из анкет, которые пробуждают интуицию и фантазию. Участники смогут узнать что-то новое о себе, а также обратить внимание на связи, которые их объединяют с окружающими. Каждый вопрос становится шагом к самопознанию и осознанию своей роли в обществе.

Глубокие размышления о человечестве

Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы: что можно узнать о человеке напротив, не задавая ему вопросов? Как интуиция и фантазия влияют на наше восприятие, и где проходят границы предвзятости?

Не упустите шанс

Это уникальное театральное событие предлагает зрителям возможность выйти за пределы привычного и взглянуть на себя и окружающий мир с новой перспективы. Убедитесь, что не пропустите этот захватывающий опыт!