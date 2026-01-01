Quentin Moore
Возраст 12+
О концерте

Квентин Мур: исполнение, которое завораживает

Харизматичный нео-ретро-соул-исполнитель из Техаса Квентин Мур готов покорить сердца россиян, а особенно москвичей. Этот искусный мультиинструменталист виртуозно владеет гитарой, клавишами и барабанами. Его многогранный вокал позволяет создавать уникальное звучание, играя на нюансах и тембрах.

Музыка Квентина поражает своей мелодичностью, гармонично сочетая элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. В новой гастрольной программе ожидается премьерное исполнение авторских песен из его последнего альбома «Ride With You». Также зрители смогут насладиться мировыми хитами, адаптированными в стиле Мура, что придаст им свежую интерпретацию.

Сравнение с легендами

Квентина Мура часто сравнивают с такими музыкальными иконами, как ДиЭнджело и Кертис Мэйфилд. Смешивая жанры, он создает музыку, которая одновременно вызывает ностальгию и Energizes колоссальной энергией. Его девиз – «Познай мои слова, познай меня!» – отражает искренность и творческую смелость Мура.

Популярность и успех

Его песни трогают до глубины души, а музыкальные клипы собрали более 50 миллионов просмотров, получив признание от мировых звезд, включая Снуп Догга. Альбом «Black Privilege» вошел в топ-10 британского соул-чарта, а сингл «Natural Sista» шесть недель держал первое место.

Квентин Мур – это не просто голос, это волшебство, которое способно превратить любую аудиторию в единый хор. Не упустите возможность увидеть его выступление и стать частью этого музыкального чуда.

Июнь
1 июня понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 3000 ₽
2 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 3000 ₽

