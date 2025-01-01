Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Quentin Moore
Киноафиша Quentin Moore

Quentin Moore

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квентин Мур: Музыкальное Путешествие в Космос

Впервые в планетарии выступит невероятный Квентин Мур — виртуозный певец и мультиинструменталист из Техаса. Его музыка захватывает дух и переносит слушателей в мир нео-ретро соула.

22 августа, в окружении космических проекций, Квентин исполнит свои самые яркие хиты, покорившие сердца поклонников по всему миру, а также представит песни из нового альбома.

Мастерство и Влияние

Квентин Мур играет на множестве инструментов, предпочитая гитару и барабаны. Он владеет несколькими техниками пения, что позволяет ему свободно менять тембры и играть на вокальных нюансах. Его стиль и влияние сравнивают с легендами музыкальной индустрии, такими как Д’Анджело, Кертис Мэйфилд и Эл Грин.

Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. В концертной программе музыканта важное место отведено не только авторским песням, но и мировым хитам.

Эмоции и Атмосфера

Квентин Мур искренен и смел в своем творчестве — это секрет невероятного эффекта, который он производит на публику. Его песни трогают до глубины души, задевая самые потаенные уголки сердец слушателей разных возрастов. Вот почему Квентин пользуется таким успехом на родине и стал популярным в России, где концерты артиста проходят с аншлагом.

Этот концерт станет поистине незабываемым благодаря уникальной атмосфере планетария. Здесь музыка и визуальные эффекты сольются воедино, создавая погружение в космический мир звуков и эмоций. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
19 ноября в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
23 августа в 19:30 Commode
от 790 ₽
Звездные войны. Органное шоу
12+
Классическая музыка
Звездные войны. Органное шоу
2 ноября в 22:30 Планетарий 1
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше